Scrubs -revyen har fått grønt lys for en ny sesong

Gode nyheter, Scrubs fans! Gjenopplivingen av den ikoniske TV-serien har tydeligvis vært en stor nok hit, ettersom Hulu og ABC har bestemt seg for å trykke på avtrekkeren og offisielt bestille en ny sesong av Scrubs.

Det er ikke kjent når de neste episodene kommer (på Disney+ for de fleste europeiske seere), men de gode nyhetene er at vi kan forvente å se mer fra Zach Braffs J.D. Dorian, Donald Faisons Christopher Turk, Sarah Chalkes Elliot Reid og resten av skuespillerne, inkludert John C. McGinleys Perry Cox, som er til stede på Comicon Napoli denne helgen, der Gamereactor vil snakke med den populære stjernen.

Har du sett gjenopplivingen av Scrubs?