Scrubs-skaperen skal finne ut av seriens fortsettelse innen seks måneder

HQ

Komedieserien Scrubs hadde ni sesonger mellom 2001-2010, og akkurat som med alle nedlagte populære serier er det selvsagt alltid snakk om en mulig fortsettelse. Bak serien sto Bill Lawrence, som er veldig åpen om at han ser sjansene for en fortsettelse som mulige, og at det sannsynligvis vil bli minst noen sesonger.

I et intervju med LADbible sier han følgende: "Du vet, jeg er veldig åpen om det. Vi kommer definitivt til å gjøre det, bare fordi vi alle har hatt det gøy sammen. Det er ikke noe stort driv, for alle har suksess, og jeg tror showet har pågått i 72 år, men på den annen side er de medisinske folkene her borte nå veldig heroiske for meg. Jeg vil ikke gjøre det som en film, men jeg er definitivt åpen for å gjøre et par år til av den serien. Det ville ikke bare vært morsomt å se hvor karakterene jeg pleide å elske er nå, men også å se hvordan en ung lege ser ut i dag, med tanke på barna som kommer etter dem, du vet."

Når dette vil skje, vil bare tiden vise. Men Lawrence selv sier at han har en tidsplan: "Jeg tror vi finner ut av hva vi vil gjøre i løpet av de neste seks månedene eller så. Jeg er også opptatt, på en flott måte."

Ville du vært begeistret for mer Scrubs, eller er det best å la serien være i fred?