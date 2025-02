Scuf kunngjør Valor Pro Wired Performance Controller for PC og Xbox

HQ

En av de ledende produsentene av virkelig gode kontrollere er Scuf, som ofte blir sett i e-sport-sammenheng. Nå har de nettopp annonsert nok en toppmodell, nemlig Scuf Valor Pro Wired Performance Controller for PC og Xbox.

Prislappen er ganske heftige med sine £99,99 / €109,99, og for pengene får du en hyperergonomisk gamepad med en ny type glidebryter for å styre volumnivået mellom chat og spill. Legg til dette kvalitetsnivået vi forventer fra Scuf, og i pressemeldingen kan vi lese :

"Med padler som kan endres på nytt, en dedikert kablet tilkobling med ultrarask responstid på 1000 Hz på PC, en kompakt og ergonomisk form og alle de spillendrende funksjonene Scuf er kjent for, inkludert Hall Effect-minnepinner med lengre levetid, vil Scuf Valor Pro Wired forbedre ytelsen til enhver dedikert gamer."

Aron Drayer, daglig leder hos Scuf Gaming, kommenterer også:

"Erfarne Xbox- og PC-spillere er på utkikk etter en kontroller som kan levere høyest mulig ytelse for favorittspillene deres. SCUF Valor Pro Wired bygger på mer enn tretten år med SCUF-kunnskap og ekspertise innen design for å levere det ypperste innen kontroll, hastighet og tilpasning."

På minuskontoen finner vi at det ikke er en trådløs kontroller. Scuf mener fortsatt at den gir for mye etterslep og rett og slett ikke er et alternativ.