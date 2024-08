Det er bare en håndfull store mobilspill-lanseringer hvert år som ikke er et gacha-lignende, aggressivt monetarisert free-to-play-rot. Men takket være en rekke strømmetjenester er det nå ikke bare mulig, men også lett tilgjengelig, å strømme PC- og konsollspill direkte til iPhone, og av den grunn er det fornyet interesse for kontrollere som kan gjøre spillopplevelsen litt mer taktil - og utholdelig.

Du kjenner kanskje allerede Scuf som en ganske seriøs produsent av kontrollere som setter sin ære i å tilby kontrollere som du kan tilpasse i ekstrem grad. Den nyeste Scuf Nomad kommer i svart med noen falske karbonfiber-lignende detaljer, og det er omtrent det. Hvis vi ser bort fra det faktum at Scuf dropper en viktig del av sitt DNA, tilbyr denne iPhone-sentrerte mobilkontrolleren en rekke spennende initiativer som gjør den til en verdig motstander til slike som Backbone og Razers Kishi.

Først og fremst endrer Scuf kurs her, og tilbyr utelukkende Bluetooth-paring med iPhone. Det er ingen USB-C-port her i det hele tatt, noe som betyr at du kan beholde dekselet på mens du spiller. Det er morsomt at det er spesielt designet for iPhone, når Bluetooth er en universell standard som enkelt kan tilbys til andre telefoner med lignende form.

Det er ergonomisk, ingen tvil om det, og spesielt takket være den skulpturelle formen på baksiden er det også bra for spillere med litt større hender, noe som Razer Kishi ikke har fått til før. Kvaliteten er også gjennomgående god, fra den analoge Hall Effect-spaken til D-paden med ansiktsknappene og de ekstra knappene du finner på baksiden. Scuf vet hva de gjør, og selv om det er synd at den ikke på en eller annen måte kan brettes ned for å ta mindre plass når den ikke er i bruk, er det vanskelig å finne noe å klage på med en gang.

Det er en dedikert knapp for Scuf-appen og en for å spille inn spill, og begge fungerer stort sett feilfritt. Ikke bare det, Scuf-appen er overraskende robust allerede, med dedikerte snarveier for mobilspill med støtte for kontroller, samt muligheten til å starte opp i Xbox Game Pass-strømming eller PlayStation Remote Play. Det er et av de mest intuitive app-baserte grensesnittene jeg har sett, og det er ganske utrolig at Scuf fikk det til fra første stund. Det er til og med veldig enkelt å gjøre detaljerte innstillinger for blant annet triggere. Det er det jeg snakker om!

Det eneste som virkelig mangler, og da mener jeg virkelig , er muligheten til å lade telefonen du bruker mens du bruker Nomad. Nettopp fordi det ikke er noen fysisk USB-C inne i telefonen, er det ikke mulig å tilby passthrough, og dette er den største ulempen. I tillegg skal det sies at det av denne grunn heller ikke tilbys noen ekstra porter, som for eksempel en 3,5 mm-kontakt. Dette ville igjen kreve at Nomad-kontrolleren fysisk kobles til iPhone.

Men det er uten tvil skyhøy kvalitet på det hele, og til en pris som er omtrent 25 % lavere enn en tilsvarende Backbone One, er det vanskelig å anbefale noe annet - hvis du har en iPhone.

