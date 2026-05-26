Det har ikke akkurat blitt lettere for tredjepartsprodusenter å produsere solide kontrollere som appellerer like direkte til allmennheten, har det vel? Tidligere var det en viss tilfredshet - om enn ikke mye mer enn det - med Sony og Microsofts egne kontrollere, men spesielt i løpet av denne siste konsollgenerasjonen har alle de tre store plattforminnehaverne gått all out.

Dette betyr at selv om den nyeste Scuf Omega, skapt gjennom et direkte partnerskap med Sony og "Offisielt lisensiert" som det står, er det en klar retning - og dermed klare mangler her - og dette er mangler du kanskje ikke kan leve med til denne prisen.

Ok, så hva er det jeg snakker om her? Vel, denne kontrolleren, som vil sette deg tilbake £ 230, er dyrere enn en DualSense Edge og har absolutt ingen vibrasjoner. Glem MotionSense, glem tilbakemeldingen; den er ikke der i det hele tatt, ettersom Scuf har fjernet motorene for å gjøre kontrolleren lettere. Følgelig er det heller ingen adaptive triggere, som bruker motorer for å gi motstand og allsidighet når du trykker dem ned.

Så hvorfor betale mer og få mindre? Du kan spørre deg selv om det samme når det gjelder "track day"-versjoner av visse bilmodeller, der du også betaler en høyere pris for beviselig mindre... bil, men tanken er at du får et strammere, mer høytytende stykke utstyr i retur. En DualSense Edge veier 325 gram, en Scuf Omega veier 254 gram, og for dem som er interessert i ytelse/i> fremfor alt annet, er det en forskjell.

Toppen av kontrolleren er laget av en slags soft-touch-gummi, og basen har et hav av riller for å forbedre grepet; den føles mildt sagt strålende i hendene. De nye magnetiske analoge TMR-pinnene er ikke bare responsive og har en herlig motstand, men det er også en garanti for at du aldri vil oppleve såkalt "stick drift". Scufs Instant Triggers fungerer feilfritt; det er Omron-brytere i både de såkalte "ansiktsknappene" og på kontrollens D-pad, og vi klemte rundt 16 timers spilletid ut av vår, noe som er en hel, helt mye bedre enn DualSense Edge.

Men nå er vi tilbake til problemet fra før. Tidligere levde vi i en verden der Sony tilbød en ganske rudimentær DualShock 4, og absolutt ikke en mer hardcore og tilpassbar Pro-versjon. Men i dag leverer DualSense Edge en opplevelse der du får et fantastisk hardcase med et vell av ekstrautstyr for å skape akkurat den opplevelsen du ønsker, samt direkte dashbordintegrasjon slik at du kan endre knapprofiler eller finjustere opplevelsen.

Til sammenligning får du en lettere kontroller med Scuf Omega, men viktige funksjoner mangler, du ender opp med å betale mer i prosessen, og tilbehøret ditt dumpes i en pappeske, uten dedikerte spor for dem inne i det nevnte harde etuiet. Er det en deal-breaker? Nei, men dette produktet ser ikke ut til å være dyrere enn Edge, selv om det faktisk er det. Og ja, du vil også ha en stygg, klumpete USB-A-dongle dinglende fra PS5-en din.

Det er umulig å kritisere ytelsen her. Den er lettere, den føles strålende i hånden, responsen på knappene er sublim, og byggekvaliteten er bunnsolid. Men igjen; verden er annerledes, og med mindre du er så utrolig laserfokusert på vekt, er det bare ikke så mange gode grunner til å velge en Scuf Omega