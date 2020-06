Se 15 minutter Borderlands 3: Bounty of Blood-gameplay

Du ser på Annonser

Gearbox fikk mange Borderlands 3-hjerter til å slå ekstra raskt da de avduket den neste historieutvidelsen, Bounty of Blood, i mai. Dette skyldtes ikke bare tanken på nye våpen og fiender, men også at utvidelsen vil ta oss til den ville vesten-inspirerte planet Gehenna med en rekke nye figurer. Nå er det tid for å se hva alt dette vil bety for oss.

IGN fikk æren av å vise oss de første skikkelig gameplayklippene fra Borderlands 3: Bounty of Blood under kveldens Summer of Gaming, og deretter offentliggjorde utviklerne en femten minutter lang gameplayvideo som viser mye av det vi kan glede oss til den 25. juni. Her snakker vi modifiserbare kjøretøy som er en blanding av elektronikk og dyr, spesielle planter som vil ha ulike effekter på fiender når du skyter dem og selvsagt en rekke cowboy-lignende våpen med en Borderlands-vri eller to.