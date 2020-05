Se 25 minutter fra World of Warcrafts nye startsone

Du ser på Annonser

Å lære å spille World of Warcraft før i tiden var ikke akkurat en enkel oppgave, men Blizzard har gjort flere tiltak gjennom årene for å jevne ut den bratte læringskurven litt. World of Warcraft er dog fortsatt ikke lett å sette seg inn i, ikke bare når det kommer til mekanikkene, men også historien.

Men med den kommende utvidelsen Shadowlands ønsker Blizzard å gjøre spillopplevelsen mer tilgjengelig for nykommere også, og de vil med dette også skape et plott som er enklere å forstå. Shadowlands kommer til å by på flere endringer som gjør WoW-opplevelsen mer tilgjengelig, og den nye startsonen er designet for å lære spillerne om de diverse spillmekanikkene.

Flere elementer i området er fortsatt uferdige, men det er allerede nå mulig å se hvordan oppdragene og plottet i dette området har blitt designet for å hjelpe spilleren med å virkelig komme igang med World of Warcraft. Nedenfor kan du se en video med cirka 25 minutters gameplay i den nye startsonen.