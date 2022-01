Se 3 minutter av The Batman

HQ

Vi er nå bare litt over en måned unna å endelig få se The Batman på kino, så det er dessverre ikke overraskende at deler av filmen har funnet sin vei inn på internett. Gledelig nok har Matt Reeves og kompani en kul måte å takle det på.

For Warner Bros. har offentliggjort en nesten tre minutter lang scene fra The Batman. Nærmere bestemt er det en begravelse utenom det vanlig takket være The Riddler. Mer skal jeg ikke si av frykt for spoilere.