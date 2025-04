Se 4 minutter av James Gunns Superman

HQ

Det har gått litt over tre måneder siden vi fikk den første teasertraileren for James Gunns Superman. De fleste fans syntes at filmen som skal starte det nye DC-filmuniverset virket svært lovende. Teasertrailere kan imidlertid være misvisende, så hva med å få se nesten fire minutter av selve filmen?

Det er akkurat det James Gunn og gjengen har gitt oss, da de har publisert det som rett og slett kalles en "sniktitt" på Superman før premieren den 11. juli. Den viser oss hva som skjer etter at tittelkarakteren plystrer etter Kryptos hjelp. La oss bare si at det ikke går like lett som det ville gjort hvis filmen var regissert av noen andre...