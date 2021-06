Se åpningen av Resident Evil: Infinite Darkness

Nå er vi mindre enn en måned unna premieren på Netflix sin Resident Evil: Infinite Darkness-serie, noe streamingselskapet har bestemt seg for å feire ved å viste oss hvordan det hele starter. Under kan du se de første 150 sekundene av første episode. De byr ikke på et millisekund av zombier, men tidligere trailere har gjort det klart at vi ikke skal vente så veldig mange sekunder lengre før de døde kommer til live.