Se åtte nye bilder fra Like a Dragon: Infinite Wealth

HQ

I går var en god dag for fans av Yakuza/Like a Dragon-serien, da det ble bekreftet at både Like a Dragon: Ishin og Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vil bli utgitt på Game Pass, samtidig som vi fikk en lanseringsdato og to trailere fra det kommende Like a Dragon: Infinite Wealth.

Men vi har også fått åtte skjermbilder som viser minispill, mellomsekvenser, merkelige antrekk, miljøer og noen turbaserte kamper. Se dem alle nedenfor. Like a Dragon: Infinite Wealth lanseres 26. januar til PC, PlayStation og Xbox.