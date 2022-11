Se Batman dø i åpningen av Gotham Knights

HQ

Selv om Warner Bros. ikke har sagt noe om salgstallene enda virker det ganske sannsynlig at Gotham Knights har solgt langt dårligere enn selskapet hadde håpet. Da er det kanskje like greit å skape litt blest ved å vise en av spillets mest omtalte sekvenser.

For nå har de første 12 minuttene av Gotham Knights blitt offentliggjort av Warner Bros. selv, noe som betyr at du som ikke har kjøpt spillet også får se hvordan Batman faktisk dør. Gjør dette noe som helst for din interesse for denne helt ok tittelen?