Se Bezos' Blue Origin-rakett eksplodere spektakulært, noe som kan påvirke NASAs månelandingsplaner

HQ

Mange i Europa våknet i dag til de imponerende live-opptakene av Blue Origin New Glenn-raketten som eksploderte, som du nå kan se på nytt nedenfor :

Hendelsen skjedde under en statisk test på Cape Canaveral-anlegget, og Jeff Bezos' selskap beskriver det som "en anomali under en motortest" på grunn av ukjente årsaker som fortsatt er under etterforskning, samtidig som de bekrefter at alle ansatte var i sikkerhet.

I tillegg til de logistiske og økonomiske konsekvensene kan ulykken påvirke både Blue Origins oppskytingsplan og andre selskapers påfølgende romfartsinitiativer. Siden den ødelagte oppskytningsrampen er den eneste selskapet har for New Glenn, og reparasjonene potensielt kan ta flere måneder, vil det sette oppskytningen av Amazons Leo internettsatellitter i fare, som samtidig planlegger å konkurrere med Elon Musks SpaceX og Starlink-tjenesten.

Men i tillegg til de 48 satellittene raketten var ment å bære, er New Glenn-systemet også kjernen i Blue Origins Blue Moon-landingsplan for NASA. Avhengig av hvor alvorlig skaden på oppskytingsrampen anses å være, kan den ramme to tidsplaner på en gang: Bezos' satellittutplassering og NASAs pågående Artemis-plan, kort tid etter den historiske milepælen som april måneds måneforbi var.

Blue Origin har dessuten kontrakter knyttet til senere måneferder, blant annet med nye rovere til månen i 2028. Derfor ønsker NASA også å vurdere innvirkningen på Artemis og månebaseplanene, men først etter en avgjørende full undersøkelse.