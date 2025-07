Se Black Sabbath fremføre Paranoid på sitt siste liveshow noensinne

HQ

Nylig var Storbritannia vertskap for den årlige musikkfestivalen Glastonbury, som brakte massevis av musikere og band fra hele verden til Somerset for flere dager med episke opptredener. Dette var imidlertid bare starten på en sesong med sanger for landet, da Oasis ble gjenforent noen dager senere og holdt store konserter foran titusenvis av fans i Wales, og da Ozzy Osbourne og Black Sabbath kom tilbake sammen for å headline en avskjedskonsert på Aston Villas Villa Park sammen med utallige rock and roll- og metal-legender.

Sistnevnte show ble et show for alle tider, med opptredener fra Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Fred Durst, Jack Black, , , , samt flere supergrupper som ble dannet for anledningen, deriblant Steven Tyler fra Aerosmith, Chad Smith fra Red Hot Chilli Peppers, Tom Morello fra Rage Against the Machine og utallige andre.

Showet ble satt opp for å ta farvel med Black Sabbath delvis på grunn av Ozzys helse, ettersom han lider av Parkinsons sykdom, men også for å samle inn penger til veldedige organisasjoner rundt Birmingham, der den totale summen på 140 millioner pund gikk til gode formål.

Nå som dette showet er overstått, er det mange som har fanget handlingen live, inkludert Ozzy og Black Sabbaths siste liveopptreden noensinne, der de slår seg sammen for å gi fansen en smakebit av Paranoid. Sjekk det ut nedenfor.

