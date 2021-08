Se Call of Duty: Vanguard og Twelve Minutes i dagens GR Live

HQ

Vanligvis nøyer vi oss med én stream om dagen, men i dag er det verdt å slå på stortrommen med to stykker. For klokken 16 vil Kieran spille Twelve Minutes og vise hvorfor han liker det såpass godt. Deretter får du en halvtime å slappe av før vi begynner å varme opp til den første traileren fra Call of Duty: Vanguard i Call of Duty: Warzone klokken 18.30. Begge deler kan du som vanlig se på GR Live-siden vår, Facebook, Twitch eller Youtube.