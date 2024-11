Se Carter-Vickers' selvmål mot Celtic som går viralt

HQ

Det mest surrealistiske målet fra gårsdagens Champions League skjedde utvilsomt i kampen mellom Celtic og Club Brugge, et selvmål av Cameron Carter-Vickers etter 26 minutter, som slo en baklengs pasning til sin egen keeper Kasper Schmeichel ... uten å innse at han ikke var på sin plass.

Å score selvmål er alltid smertefullt, men dette virker spesielt ekkelt, ettersom det ikke kom i et relativt rolig øyeblikk. Den belgiske klubben presset på, men Celtic hadde ballbesittelsen og prøvde å trekke seg tilbake.

Keeperen beveget seg bort fra målfeltet, og forventet en pasning fra Celtics forsvarsspiller. I stedet spilte han ballen til Carter-Vickers, som sendte den forsiktig mot mål, i håp om å få kontakt med keeperen og starte et nytt spill.

Schmeichel var imidlertid for langt unna, og til tross for sin sprint klarte han ikke å redde ballen fra å gå over streken og score det første målet for laget.

Celtic ville fortsatt kvalifisere seg til neste runde og har to relativt enkle kamper snart

"Feil skjer, og det var bare uheldig", sier Brendan Rodgers, manager for det skotske laget. "Han har spilt den pasningen en million ganger, og den har gått tilbake, og så har vi kunnet spille fremover", ifølge BBC.

"Men han er en veldig, veldig tøff karakter. Han er en flott fyr, han tok seg sammen. Han var veldig sterk og aggressiv igjen i kampen, og han fortsatte med det, og var veldig modig i andre omgang, for det var han som bar ballen fremover for å starte angrepet vårt."

Celtic utlignet til slutt til 1-1, nok til at laget fortsatt ligger på 20. plass, over Feyenoord, Brugge, Dinamo Zagreb og Real Madrid. Begge sikrer foreløpig kvalifisering, og Celtic har en relativt myk vei foran seg, med kamper mot Dinamo og Young Boys de to neste kampdagene, i håp om å sikre kvalifiseringen før den siste kampen mot Aston Villa.