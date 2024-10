Se dagens GR Live-stream for å få vite hvorfor Vessels of Hatred sin Spiritborn bør være din neste Diablo IV-klasse

Dørene har åpnet seg og spillere over hele verden strømmer tilbake til Blizzards action-RPG Diablo IV for å sjekke ut den spennende første store utvidelsen. Diablo IV: Vessel of Hatred bringer veldig mye nytt til, inkludert en rekke etterlengtede endringer, men enda viktigere også et helt ekstra kapittel av historien som dreier seg om den unge Neyrelle mens hun fortsetter å prøve å stoppe Prime Evil Mephistos planer ved å begi seg dypt inn i jungelen i Nahantu på leting etter en måte å ødelegge ham en gang for alle.

Med et helt nytt område å utforske stappfullt av alle slags nye farer, støtter Blizzard Vessel of Hatred med noe helt nytt for Diablo-franchisen. Denne utvidelsen introduserer Spirititborn-klassen, en kvikk, men dødelig kriger som utmerker seg på nært hold, men som kan tilpasses en rekke situasjoner takket være det komplekse og brede Spirit Guardians-systemet. Med mye å vite om Spiritborn har vi laget en hendig guide som fordyper hvorfor Spiritborn bør være din neste Diablo IV-klasse.

Ikke at det stopper der. Vi kommer også til å dykke inn i Diablo IV: Vessel of Hatred som en del av dagens utvidede GR Live. Fra klokken 16 vil jeg være vertskap for og fordype meg i to timer med Blizzards nye utvidelse i et forsøk på å erobre den frodige, men farlige jungelen i Nahantu som den fryktinngytende Spiritborn. Sørg for å tune inn på GR Live-hjemmesiden for å bli med meg tilbake til Sanctuary.

For de som ønsker å begynne sin egen reise som Spiritborn, kan du også sjekke ut Diablo IV: Vessel of Hatred akkurat nå på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S.