Se Daniel Craig i Challengers-regissørens neste prosjekt

Det er kanskje bare noen få regissører i filmbransjen som er et mer lovende og spennende navn enn Luca Guadagino, regissøren av den nylige og kritikerroste Challengers. Mens Guadagnino snart skal stå bak kameraet på en nyinnspilling av American Psycho, vil vi i den nærmeste fremtiden se filmskaperen regissere Daniel Craig i en film som er i ferd med å bli Oscar-aktuell.

Filmen heter Queer og handler om Craig som spiller en soldat i Mexico som bestemmer seg for å forfølge en ung mann spilt av Drew Starkey. Filmen er basert på en roman av William S. Burroughs og bygger på et manus skrevet av Justin Kuritzkes, med Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga og Omar Apollo på rollelisten.

Queer Filmen har global kinopremiere fra og med november, mens det britiske publikummet må vente til 13. desember med å se filmen. For de som er nysgjerrige på om dette er en film for dem, kan du se traileren for filmen nedenfor.