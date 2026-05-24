Vi er fortsatt noen dager unna den offisielle lanseringen av 007 First Light, men det er ganske vanlig at spill lekker tidlig på grunn av fysiske utgaver og finner veien til publikum raskere enn planlagt. IO Interactives kommende spill er ikke noe unntak.

Dette har selvsagt ført til at klipp av spillet har blitt delt på nettet, og det danske studioet har brukt de siste dagene på å fjerne det meste. Katten er likevel ute av sekken, så de har bestemt seg for å "løse" situasjonen ved å gjøre noe noen utviklere og utgivere uansett gjør: å dele åpningen av spillet selv.

Det betyr at du kan se de første 13 minuttene av 007 First Light i en mye bedre kvalitet enn de fleste lekkasjene. La oss bare si at det starter med et smell, slik noen av de beste James Bond-filmene gjør.