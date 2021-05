Du ser på Annonser

Zack Snyders retur til zombiesjangeren, Army of the Dead, har enda ikke hatt premiere, men allerede nå kan du se de første 15 minuttene av filmen for å se om de levende døde i hete Las Vegas-miljøer er noe for deg. Zombiefesten har premiere på Netflix den 21. mai.

Vi vil gjerne også minne om Rubens intervju med Zack Snyder og Dave Bautista om filmen, som du kan lese her.