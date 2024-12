Se de første 8 minuttene av Kraven the Hunter gratis her

HQ

Trailere kan få en hvilken som helst film til å se bra ut, så det er ikke alltid man kan stole på dem i disse dager. Derfor er det ganske interessant at Sony Pictures og noen få andre filmstudioer har begynt å dele hele scener fra sine kommende filmer de siste årene. Nå har vi et nytt eksempel på dette.

Marvel og Sony har bestemt seg for å dele de første åtte minuttene av Kraven the Hunter før filmen har premiere den 13. desember. Det betyr at du får se Aaron Taylor-johnson snakke russisk, banke opp noen karer for å rømme fra fengsel og ta av seg skjorta for å vise frem sin veltrente Marvel-kropp.

Kommer du til å se Kraven the Hunter neste uke etter å ha sett denne åpningen?