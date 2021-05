Se de første bildene fra Game of Thrones-forløperen House of the Dragon

Du ser på Annonser

George R.R. Martin har skapt et omfattende fantasiunivers med sin serie A Song of Ice and Fire, og det har rettighetshaverne HBO planer om å utnytte.

Etter den brakende suksessen med Game of Thrones er de nå i gang med å filme en forløper-serie kalt House of the Dragon. Nylig ble de første bildene lekket fra settet, men nå er de offisielt offentliggjort gjennom seriens Twitter-konto.

Du kan se de nedenfor.

House of the Dragon forventes i 2022, og det vil være ti episoder i den første sesongen.