Se de første bildene fra Mortal Kombat-filmen

For en måned siden annonserte Warner Bros. at den kommende Mortal Kombat-filmen vil ha premiere den 16. april om alt går som planlagt, mens produsent Todd Garner sa vi kunne forvente en trailer på nyåret. Selve traileren må vente litt til, men vi har i alle fall fått noen bilder å kose oss med.

Her får vi se Joe Taslim som Sub-Zero, Hirouyuki Sanada som Scorpion (som vanlig mann bare da), Ludi Lin som Liu Kang, Max Huang som Kung Lao, Mehcad Brooks som Jax, Josh Lawson som Kano, Jessica McNamee som Sonya Blade og Lewis Tan som den nye krigeren kalt Cole Young. Personlig er jeg ikke overbegeistret for verken is- eller flamme-effekten, men kanskje de ser bedre ut i aksjon og etter litt finpuss før premieren.

Takk til Mark Rogers og Warner Bros. Pictures

