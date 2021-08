Se de første bildene fra Resident Evil: Welcome to Raccoon City

HQ

Med mindre filmen utsettes enda en gang vil Johannes Roberts' sin Resident Evil-film ha premiere den 24. november, så det er tid for å starte opp markedsføringstoget igjen.

I dag gjør Sony Pictures akkurat dette ved å gi oss de tre første bildene fra Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Det første viser Kaya Scodelario (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales og The Maze Runner) og Avan Jogia (Shaft og Zombieland: Double Tap) som henholdsvis Claire Redfield og Leon Kennedy i starten av filmen, mens bilde nummer to er av Robbie Amell (The Flash og The DUFF) som Chris Redfield, Tom Hopper (Black Sails og Game of Thrones) som Albert Wesker, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp og Black Mirror) som Jill Valentine og Nathan Dales (Letterkenny og Supernatural) som Brad Vickers når de går gjennom herregården til Spencer-familien. Til slutter ser vi som forventet at ferkse Marina Mazepa (The Unholy og Savage/Love) blir ekstremt vanskelig å kjenne igjen som Lisa Trevor.