Sjekk ut de første fem minuttene av Stranger Things' siste sesong

Netflix har sluppet de aller første fem minuttene av den kommende (og siste) sesongen av Stranger Things - som tar oss tilbake til 1983 og gir oss en nærmere titt på Will Byers' flukt i Upside Down - og hva som faktisk skjedde (pun intended). Med andre ord får vi et tåkete og uhyggelig landskap som ikke bare bringer tilbake den skumle demogorgonen fra den første sesongen, men som også legger opp til et par overraskelser. En fin tilbakevending til mer skrekkorientert underholdning.

Den siste sesongen vil ha premiere i tre deler - eller mer spesifikt, tre volumer, som Netflix har valgt å kalle dem. De første episodene slippes den 26. november, etterfulgt av volum to den 25. desember, og til slutt det som sannsynligvis blir en nervepirrende seriefinale på nyttårsaften, den 31. desember. Sjekk ut de første fem minuttene nedenfor.

Gleder du deg til den siste sesongen?