Se de første klippene fra den andre sesongen av Alien: Earth

HQ

Meningene var virkelig delte om Alien: Earth da den hadde premiere i fjor. Mange i media elsket serien, mens fansen hadde vanskeligere for å akseptere premissen om at hovedpersonen kunne håndtere Xenomorphs som en veltrent hund, og at de til og med kunne kommunisere med henne uavhengig av avstand eller hindringer mellom dem.

Enkelt sagt hadde den sine opp- og nedturer. Men serien var likevel rimelig vellykket, og vi har lenge visst at det ville komme en andre sesong. Vi vet ikke ennå når den skal ha premiere, men neste år virker sannsynlig, ettersom innspillingen offisielt startet tidligere i sommer – noe vi nå får et innblikk i via Instagram.

I et kort klipp får vi se noen raske scener, inkludert et kort glimt av et romvesen. Sjekk det ut nedenfor.