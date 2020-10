Se de første konseptbildene av Atari-hotellene

Du ser på Annonser

Atari er ikke lenger det store navnet i spillindustrien som det var på 70 og 80-tallet. Men nå kan det godt hende at du snart kommer til å se litt mer til det ikoniske merket.

Det Arizonabaserte selskapet GSD Group har planer om å bygge en rekke hoteller inspirert av Atari, og nå har de utgitt flere konseptbilder av de kommende hotellene.

Bildene, som du kan se nedenfor, er laget av design- og arkitekturvirksomheten Gensler, og de har et design som på sitt vis både er futuristiske og basert på fortiden.

GSD Group beskriver Atari Hotels sånn her:

"You've dreamt of this world - now you will be able to experience it. Stylized rooms inspired by great science fiction stories. Restaurants and lounges that stimulate the senses. Retro gaming and esports venues, immersive entertainment, mixed reality programming and digital studios. Everything we have always desired in one location is finally coming."