Endelig er det her! Elden Ring lanseres i dag, og det viser seg å være et av tidenes beste spill ifølge anmeldere verden over, inkludert Ruben. Vi fikk gleden av å dele de første to timene av spillet med dere under gårsdagens GR Live, og om du gikk glipp av det og er nysgjerrig på hvordan det ser ut før du eventuelt bestemmer deg for å kjøpe det, har vi nå inkludert en reprise av sendingen nedenfor. Spilt på Xbox Series X.