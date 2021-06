Se den første AEW Wrestling-presentasjonen

Ettersom WWE-spillene har slitt med kvaliteten de siste årene har wrestling-fansen begynt å se etter alternatiiver. En av de mest lovende kommende titlene er AEW Wrestling, utviklet av Yuke's som i prinsippet har vært en WWE-fabrikk i to tiår.

De har laget noen ganske dårlige spill, men også noen meget gode i løpet av alle disse årene og de har tidligere forklart at fokus nå ligger på gameplay snarere enn streng simulering. Nå har de gitt ut en kort video som viser det første gameplayet fra spillet (under utvikling) - og det ser lovende ut.

Se den her for å se når Darby Allin går til angrep på en grønn testkarakter, og det ser allerede ganske godt animert og smidig ut. Forhåpentligvis har vi her en real wrestlingfest i vente når AEW Wrestling lanseres, hvilket dog bør være minst ett år unna.