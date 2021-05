Se den første ordentlige traileren fra Friends: The Reunion

Du ser på Annonser

Friends ble sendt i hele ti sesonger og sluttet i 2014. Serien ble som kjent et verdensfenomen og er fortsatt et av de fremste eksemplene på komfort-TV, med et både morsomt og varmt tema. I fjor skulle det slippes en gjenforening på HBO, men Covid-19 (som hater alt moro her i verden) gjorde det umulig.

Men i år har det latt seg gjøre og Friends: The Reunion sendes på HBO Max fra den 27. mai (forhåpentligvis tar det ikke så altfor lang tid før vi får se den her i Norge også). Nå har den første ordentlige traileren blitt sluppet, og ut i fra den å dømme kan vi se fram mot akkurat den type feelgood-TV som serien alltid har vært kjent for, og det er vanskelig å se denne uten å glise fra øre til øre.