HQ

Et av Netflix' uten tvil største nåværende prosjekter er serietolkningen av Neil Gaimans The Sandman, en tegneserie som er respektert verden over for sin dybde og kompleksitet.

Det er enda en stund til serien lanseres, men under Tudum-begivenheten i helgen fikk vi den første teaseren, der hovedpersonen Dream påkalles inn i vår verden. Se den nedenfor.