Se den første teasertraileren til Crystal Lake

HQ

Denne høsten får vi endelig vende tilbake til det kultklassiske, uhyggelige «Friday the 13th»-universet igjen når TV-serien « Crystal Lake har premiere. Dette er en prequel til filmene og fokuserer dermed på Jason Voorhees’ bakgrunnshistorie, og fremfor alt på moren hans, Mrs. Voorhees (spilt av Linda Cardellini), som søker hevn etter sønnens tragiske skjebne på en sommerleir.

Med andre ord er det potensial for noe virkelig spennende, og nå er den første teasertraileren sluppet. Det ser ut til at de har tatt seg noen friheter i forhold til originalen, for eksempel ved å la Jason drukne på 70-tallet i stedet for på 50-tallet (som i filmene). Sjekk ut videoen nedenfor, og premieren er satt til 15. oktober – akkurat i tide til at Halloween-feiringen skal sette i gang...