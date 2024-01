Se den første traileren for Guy Ritchie sin The Gentlemen-serie

2020s The Gentlemen er en grei film, men ikke i nærheten av Snatch eller Guy Ritchies andre beste verk, så det var ganske overraskende da Netflix annonserte at de skulle lage en TV-serie i samme univers. Premisset er likevel ganske kult, og de første bildene viste i det minste en stjernespekket rollebesetning i november. Nå er det på tide med en enda bedre indikasjon på hva som venter i mars.

Netflix har nemlig gitt oss den første traileren til The Gentlemen, og det er helt klart at Guy Ritchie-oppskriften kommer til å overføres til det mindre formatet med mange talentfulle skuespillere som gjør en god jobb mellom kjappe klipp, slowmotion-kamper og noen gode, gamle, finurlige actionscener. Legg til at det avslutningsvis blir bekreftet at Ray Winstone skal være med i serien, så skal jeg i hvert fall se de første episodene. Hva med deg?