Se den første traileren for Star Wars: The High Republic

Inntil videre er Star Wars: The High Republic verken film, tv-serie eller spill, men heller en rekke bøler og tegneserier.

Disney kaller det selv; "a new era of Star Wars", og det hele foregår 200 år før begivenhetene i The Phantom Menace, og Skywalker-sagaen.

Disney har satt sammen en trailer som skal fortelle oss litt om hva vi har i vente. Den første av disse, Light of the Jedi av Charles Soule, er allerede ute.

Traileren kan du se nedenfor.