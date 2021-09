Se den første traileren fra Adam McKays Don't Look Up

HQ

Adam McKay ga oss for noen år siden en ganske humoristisk og smart film om hele det amerikanske, og etterfølgende verdens, aksjemarkedets finanskrise. Filmen het The Big Short og høstet nomineringer til de fineste prisene verden over.

Nå vender McKay tilbake med en ny film, som ser ut til å være i samme sjanger, dog mer fiksjonell av natur. Her er det Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence som som forskere skal på reise rundt i verden for å overbevise befolkningen og politikere om at en komet er på vei mot jorden.

Filmen heter Don't Look Up og får premiere julaften på Netflix. Her er den første traileren: