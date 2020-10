Se den første traileren fra Clooneys science fiction-film på Netflix

Du ser på Annonser

George Clooneys karriere som filmregissør har hatt opp- og nedturer, og nå prøver han seg med noe litt annerledes. Her er det ingen sort humor eller dystre og komiske forstadsliv, men et spennende science fiction-premiss.

Filmen heter The Midnight Sky, og handler om at jorda er i ferd med å falle fra hverandre. Clooneys karakter skal prøve å advare et romskip i kretsløp om tilstandene på overflaten.

Den får premiere i desember på Netflix, og du kan se den første traileren nedenfor.