Se den første traileren fra Independence Day-regissørens nye katastrofefilm Moonfall

Roland Emmerich har stått bak litt av hvert i løpet av sin tid i Hollywood, fra Independence Day til 2012, fra The Day After Tomorrow til 10,000 BX. De fleste av filmene hans handler om ødeleggelser, og hans neste film, Moonfall, er i hvert fall ikke et unntak her.

Her blir månen sendt på kollisjonskurs med moder jord, men det er tydeligvis noen utenomjordiske krefter involvert også.

Du kan se den første traileren nedenfor. Filmen kommer på kino i februar.