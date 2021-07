Se den første traileren fra Phil Tippetts stop-motion-skrekkfilm Mad God

Har du hørt om Phil Tippett? Han er en av Hollywoods mest legendariske og kjente animatører, og har jobbet på stop-motion i Star Wars, Jurassic Park, RoboCop og Willow.

Han har dog lenge drømt om å relisere sin helt egen verden, og dette har det blitt en film av ved navn Mad God. Det er en skrekkfilm som beskrives sånn her av Tippett selv:

"Follow The Assassin through a forbidding world of tortured souls, decrepit bunkers, and wretched monstrosities forged from the most primordial horrors of the subconscious mind. Mad God is an experimental stop-motion film set in a Miltonesque world of monsters, mad scientists, and war pigs"