Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, ja, man får starpower for pengene i Ridley Scotts kommende periodedrama The Last Duel, hvor den relativt ferske skuespillerinnen Jodie Comer dog har det meste av rampelyset.

Filmen får premiere senere i år og handler om et trekantdrama hvor en potensiell løgn sender to riddere i dødelig tvekamp.

Du kan se den første traileren nedenfor.

Hva synes du?