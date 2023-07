Se den første uhyggelige traileren til The Nun 2

Det har blitt mange filmer i Conjuring -universet, så mange at det er vanskelig å gå glipp av dem. The Conjuring 4 forventes å komme neste år, men hvis du ikke kan vente til da, er det på tide at den svært ubehagelige nonnen fra den andre filmen og The Nun kommer tilbake i en oppfølger.

Akkurat som i den første filmen må Taissa Farmiga som Sister Irene nok en gang ta seg av den onde nonnen. Hun hadde trodd at hun skulle leve et rolig liv i Italia da det plutselig begynner å skje mange drap i Vatikanet og Valak (nonnen) mistenkes for å stå bak disse, så hun blir tilkalt og står til ingens overraskelse nok en gang ansikt til ansikt med demonnonnen.

The Nun II Filmen har premiere 8. september, og du kan se traileren nedenfor.