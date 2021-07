Har du noen gang følt at alle er ekstraordinære unntat deg? Disneys kommende familiefilm Encanto handler om nettopp dette, der 15 år gamle Mirabel - en vanlig tenåring hvis familie har spesielle evner - prøver å finne sin plass i verden. Nå kan du også se teasertraileren nedenfor for å avgjøre om denne ser ut som noe for deg. Encanto forventes å slippes i høst.