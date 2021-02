Mye tyder på at utvikleren Arkane begynner å bli klare for å vise oss litt mer av Deathloop. De har i hvert fall nå, i samarbeid med PlayStation, lansert en kort teaser...

Deathloop-trailer bekrefter lansering i mai

den 12 november 2020 klokken 20:13 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

I går kom noen i New Zealand i skade for å være litt for rask på labben ved å oppdatere Deathloop sin PlayStation Store-side slik at den hevdet spillet vil lanseres i...