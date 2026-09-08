Se den nye « Street Fighter 6-kjemperen Arjun gi Dhalsim en omgang

HQ

Det er på tide at enda en fighter blir med i den allerede ganske omfattende karakterlisten i « Street Fighter 6. Denne gangen er det en litt mer beskjeden og tilsynelatende jordnær karakter, men desto mer brutal av den grunn.

Vi snakker om Arjun, som Capcom beskriver som en «aggressiv okse som hopper i støvet på markene», og etter å ha sett hvordan han tar seg av Dhalsim i videoen nedenfor, forstår vi nøyaktig hva de mener.

Hvis du har Year 4 Character Pass eller Ultimate Pass, er Arjun inkludert, men som vanlig kan du også kjøpe ham separat med Fighter Coins. Sjekk ut traileren nedenfor før han debuterer 13. oktober.