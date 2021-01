Du ser på Annonser

Neste måned kan Disney+-brukere enda en gang se frem til å få levert en stor kinofilm uten ekstra kostnad. I stedet for å lanseres på de store lerretene slippes animasjonsfilmen Raya and the Last Dragon direkte på tjenesten, og den ser nydelig ut.

Den kommer fra blant annet Don Hall, som tidligere har regissert Wreck-It Ralph, samt noen av folkene bak Zootopia.

Filmen slippes den 5. mars, og du kan se den seneste traileren nedenfor.