Se den nye traileren fra Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie

En av de største suksessene i vesten når det kommer til anime er Sailor Moon. En sjarmerende historie om en vanlig skolejente som heter Usagi Tsukino, som bekjemper kriminalitet som Sailor Moon med sine venner. Serien har aldri helt dødd og har gjort noen comebacks siden den først ble lansert i 1992 og sluttet i 1997.

I sommer er det tid for Sailor Moon å redde verden igjen. Netflix slipper nemlig to nye filmer som heter Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Parts 1 & 2 den 3. juni. Dette er en fortsettelse på Sailor Moon Crystal, en anime som gikk mellom 2014 og 2016, men vi tviler på at det blir noe problem å følge historien selv om du ikke har sett serien.

Se den helt nye traileren nedenfor. Er du klar for mer Sailor Moon?