Se den nye traileren fra Suda51s The Silver Case 2425

Du ser på Annonser

Før jaanske Suda51 markerte seg som skaper av eksentriske og voldelige actionspill, stod han bak en rekke eksentriske of voldelige eventyrspill, som for noen år tilbake ble tilgjengelige i vesten på PC og PS4. The Silver Case og The 25th Ward heter spillene, og de blir nå snart også utgitt på Nintendo Switch i en samlet pakke kalt The Silver Case 2425.

Du kan se en ny trailer for spillet nedenfor, som gir et inntrykk av den unike stilen. The Silver Case 2425 er en blanding av førstepersons eventyrspill uten puzzles og en visual novel, så det gjelder å ha lesebrillene klare hvis du tenker å skaffe spillet.

Spillet lanseres til Nintendo Switch den 9. juli.