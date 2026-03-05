Se den nye traileren til Tom Hanks' dokumentarfilm om andre verdenskrig

HQ

History Channel har nettopp sluppet en trailer for sin kommende serie i 20 deler, "World War II with Tom Hanks", som har premiere 25. mai. Dokumentaren lover å utforske " nye dimensjoner av konflikten", fra de avgjørende beslutningene som formet slagmarkene til de skjulte nettverkene som støttet krigsinnsatsen, og de varige etterdønningene som fortsatt påvirker verden i dag.

Hanks' fortellerstemme slår an tonen: "I seks mørke år sto verden i brann." Serien går utover krigens kjente landemerker og sporer dens røtter til 1920- og 1930-tallet (fra tyske ølhaller til hendelser i Mandsjuria, Abessinia og Spania), og viser hvordan kimen til en global konflikt ble sådd lenge før stridsvognene rullet inn i Polen. Med over 20 timer med filmmateriale tar "World War II with Tom Hanks" sikte på å gi en grundig og innsiktsfull gjenfortelling av historiens mest ødeleggende krig, og hvis du vil vite mer, bør du sjekke ut traileren nedenfor...