Se den nye Venom: Let There Be Carnage-traileren

Vi nærmer oss nå tre måneder siden Sony ga oss den første traileren fra Venom: Let There Be Carnage, så siden vi bare er litt over to måneder unna premieren her til lands er det tid for en påminnelse om hva som er i vente. Dette gjøres selvsagt med en ny trailer, og denne gangen er det et enda større fokus på Cletus Kasady/Carnage. Ikke at det stopper Venom selv fra å vise både sin tullete, blodtørstige og redde side også.