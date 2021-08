HQ

Akkurat som No Time to Die, Venom Let There be Carnage og mange andre store Hollywood-filmer, har den kommende The King's Man blitt utsatt en rekke ganger i håp om at smittetallene går nedover og flere kan dra på kino.

Nå er det meningen at filmen skal komme på kino i desember, og i den anledning har den fått en ny trailer.

Sjekk den ut nedenfor.