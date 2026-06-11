Se den spektakulære seremonien ved Sagrada Familias «Jesu-tårn», med en drone-hyllest til Gaudí

HQ

I går kveld var innvielsen av La Sagrada Familias Jesus-tårn en historisk begivenhet både for katolske menighetsmedlemmer (inkludert pave Leo XIV) og for kunst- og arkitekturentusiaster. Etter innlegg fra flere kjente personer velsignet paven tårnet og innviet det offisielt på katalansk og spansk. Hans tale ble etterfulgt av et imponerende show med musikk, lys og jubel fra publikum, som du kan se i sin helhet i det 9 minutter lange opptaket nedenfor:

Siden det var nøyaktig 100 år siden Antoni Gaudís bortgang, kombinerte arrangementet den religiøse seremonien med en stor visuell hyllest til den fremste representanten for den katalanske modernismen. Etter en høytidelig messe med deltakelse av medlemmer av den spanske regjeringen samt kong Felipe VI og dronning Letizia, ble den nye belysningen av kirken avduket, og en droneforestilling mot nattehimmelen formet Gaudís torso og hans kjente sitat «primer l'amor, després la tècnica» («først kjærligheten, deretter teknikken»).

Paven ankom nå Kanariøyene etter å ha besøkt Madrid i flere dager, og velsignelsen var en del av hans bredere besøk i Spania. Tidligere i går, i Barcelona, besøkte Leo XIV Brians 1-fengselet, deltok i rosenkransbønnen ved Montserrat-klosteret, møtte utsatte mennesker i Barcelonas kompliserte Raval-distrikt og kjørte gjennom byen i pavemobilen før han nådde Sagrada Familia.

Sagrada Familias offisielle kanaler feiret det slik:

«Vi ser tårnet til Jesus Kristus opplyst for første gang!

Lysshowet, som startet fra basen og gikk opp til belysningen av korset, kulminerte med en lyskomposisjon styrt av droner som tegnet figuren av Gaudí og setningen 'først kjærlighet, deretter teknikk'».